Das Rentenpaket 2025 ist beschlossen. Was sich ändert und welche Regelungen künftig gelten, lesen Sie hier.

Lukas Böhl 06.08.2025 - 13:18 Uhr

Am 6. August 2025 hat das Bundeskabinett das sogenannte Rentenpaket 2025 beschlossen. Es enthält zentrale Maßnahmen zur Stabilisierung des Rentenniveaus, zur Erweiterung der Mütterrente sowie zur erleichterten Weiterbeschäftigung älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Reform setzt Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag um und soll zum 1. Januar 2027 beziehungsweise in Teilen bereits vorher in Kraft treten.