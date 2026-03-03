 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Ludwigsburg

  6. Mehr als 650.000 Euro an Betrüger verloren

Renterin verzweifelt Mehr als 650.000 Euro an Betrüger verloren

Renterin verzweifelt: Mehr als 650.000 Euro an Betrüger verloren
1
Lilibeth Bergmann ist immer noch fassungslos über den Betrug. Foto: Werner Kuhnle

Sie sei immer eine kritische Frau gewesen, sagt eine 74-Jährige aus dem Kreis Ludwigsburg. International agierende Gauner brachten sie dennoch um ihre Altersvorsorge.

Ludwigsburg: Sabine Armbruster (sar)

Lilibeth Bergmann (Name aus Schutzgründen geändert) ist völlig fertig mit den Nerven. „So etwas habe ich noch nie erlebt, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Dabei war ich immer eine kritische Frau und habe immer alles analysiert.“

 

Dennoch fiel die 74-Jährige gebürtige Philippina, die seit Jahrzehnten in Deutschland und seit Kurzem im Kreis Ludwigsburg lebt, auf hinterhältige Internetbetrüger herein, die am Ende mehr als 650 000 Euro von ihr erbeuteten – Geld, das größtenteils aus einem Hausverkauf stammte und das eigentlich für ihre Absicherung im Alter gedacht war. Zudem verkaufte sie Teile ihres Schmucks und nahm sogar einen Kredit auf, den sie nun von ihrer Rente abzahlen muss.

Völlige Kontrolle und Morddrohungen

Ihr geschiedener Mann versucht ihr zu helfen, so gut es geht. „Sie hatte zum Teil noch nicht einmal mehr etwas zu essen“, berichtet er. Doch nicht nur deshalb hat die ohnehin zierliche Frau mehr als zehn Kilo abgenommen. Sie konnte kaum noch schlafen, dachte an Selbsttötung und „hatte wahnsinnige Angst – die Leute haben mich völlig kontrolliert“, sagt Bergmann unter Tränen.

Unsere Empfehlung für Sie

Love-Scamming-Opfer erzählt: Verliebt in einen Betrüger: „Es könnte jeden treffen“

Love-Scamming-Opfer erzählt Verliebt in einen Betrüger: „Es könnte jeden treffen“

Opfer von Love Scamming verlieren teils zehntausende Euro an Menschen, die es nicht gibt. Der Fall von Anja Kaufmann aus Nürtingen zeigt, wie schnell man in diesen Sog geraten kann.

Denn die Betrüger, das zeigt der WhatsApp-Verlauf, bedrohten und erpressten sie auch: mit gefälschten Nacktfotos samt ihren Kontaktdaten im Internet, aber auch mit konkreten Morddrohungen. „Nimm dich in Acht und pass auf, was du sagst, oder du wirst umgebracht. Vergiss nicht, ich habe alle deine Daten, auch deine Adresse“, heißt es in einer der Nachrichten, die sie erhielt.

Betrüger bauen geschickt Beziehungen auf

Angefangen hat alles damit, dass die ehemalige Flugbegleiterin bei Instagram, das sie wie WhatsApp nur für den privaten Austausch mit Freunden und Verwandten in aller Welt nutzte, auf eine Gruppe mit Airline-Mitarbeitern stieß. Auf diesem Weg kontaktierte sie ein angeblicher amerikanischer Pilot, den sie zunächst zurückwies, mit dem sie sich dann aber später doch schriftlich und per Videocall austauschte. Irgendwann erzählte ihr der Pilot, er habe auf der Militärbasis, auf der er stationiert sei, wegen der Videocalls Ärger bekommen und säße nun in Haft. Ob sie ihm nicht helfen könne, da rauszukommen. Ein guter Weg sei ein vorgetäuschter Immobilienkauf. Dafür brauche er aber Geld – und die Immobilie sei dann in Wahrheit eine Geldanlage für sie.

So unwahrscheinlich das klingt: Zu diesem Zeitpunkt war längst schon eine Art Beziehung unter Gleichgesinnten entstanden, und Bergmann überwies das Geld an die Kontonummer eines vermeintlichen Jugendfreundes des „Piloten“. Der Pilot jedoch sagte, er habe nichts erhalten, warnte sie davor, noch mehr Geld zu überweisen, weil das Konto des Freundes wahrscheinlich gehackt worden sei, und gab ihr eine neue Kontonummer. Mit ähnlichen Geschichten ging das über längere Zeit weiter – bis Bergmann alles blockierte und nicht mehr zahlte.

Hilfsbereitschaft ausgenutzt und Fake-Videos verwendet

Dann meldete sich jemand unter dem Namen Bradley Cooper bei ihr – was ihr nichts sagte. „Ich habe mit Prominenten überhaupt nichts am Hut“, erzählt sie. Dennoch ließ sie sich nach anfänglichem Widerstand aus Höflichkeit auf einen Chat ein. Der angebliche Bradley Cooper schrieb ihr, er plane eine soziale Stiftung für benachteiligte Kinder in Spanien oder Schweden. Weil eine Freundin Bergmanns sich für Kinder auf den Philippinen engagiert, brachte sie das als sinnvollere Alternative ins Gespräch. Und schon nahm das Verhängnis seinen Lauf. „Ich dachte lange Zeit, ich sei mit einer Gruppe auf den Philippinen in Kontakt und mit Coopers Management, vor allem einem David Bagliari.“

Unsere Empfehlung für Sie

Love Scamming in der Region: Experte über Liebesbetrug: „Ein Opfer wurde sogar entführt“

Love Scamming in der Region Experte über Liebesbetrug: „Ein Opfer wurde sogar entführt“

Der ehemalige Polizist und heutige Opferschützer Ralf Brenner erzählt, wer auf Love Scammer im Internet hereinfällt und wie man sich schützt.

Das Tückische: Der echte Bradley Cooper hat tatsächlich einen Manager dieses Namens, sodass die Geschichte real erschien. Doch Bagliaris Name wurde ebenso von den Betrügern genutzt wie der des Schauspielers. In einem Fake-Video schien sich der Schauspieler gar direkt an sie zu wenden.

Betrüger „warnten“ vor Betrügern

So wurde die Rentnerin immer mehr hineingezogen in eine Geschichte aus Halbwahrheiten, Lügen, Drohungen, Schmeicheleien, vorgetäuschtem Mitleid und Erpressungen, in der es aber nur um eines ging: ihr Geld. Bis heute hat sie nicht ganz herausgefunden. Auch deshalb, weil man sie nicht mehr in Ruhe ließ und ständig verschiedene Personen von unterschiedlichen Handynummern aus sie kontaktierten, wenn sie aus inzwischen längst erwachtem Misstrauen heraus Rufnummern blockiert hatte. Permanent wurde sie unter Druck gesetzt – mit auf den ersten Blick echt aussehenden Dokumenten von offiziellen Stellen in den USA, welche die unglaublichen Lügengeschichten als Wahrheit zu bestätigen schienen. Dass diese teils in fehlerhaftem Englisch abgefasst waren, fiel Bergmann nicht auf.

Wie im Fall des Piloten wurde sie gewarnt – von dem vermeintlich echten Bradley Cooper. Es seien Betrüger, die seinen Namen nutzten, teilte er ihr mit. Und weil sie ihm leidtue und er einen solchen Betrug in seinem Namen nicht dulden könne, versprach er ihr, seine eigenen Sicherheitsleute und das FBI einzuschalten, damit sie ihr Geld zurückbekomme. Irgendwann teilte man ihr mit, ihr Geld sei jetzt per Kurier an sie unterwegs.

Wie unwahrscheinlich das alles ist, fiel Bergmann in ihrem aufgelösten Zustand da schon gar nicht mehr auf. Und natürlich kam es, wie es kommen musste: Die Betrüger erfanden ständig neue Ausreden, warum das Paket noch nicht angekommen sei, und verlangten immer neue Zahlungen: für den Transport, für Zollgebühren, für Strafgebühren wegen eines Verstoßes gegen die Beförderungsbedingungen und schließlich für die Lagerung, wobei sich die Gebühr mit jedem Tag des Nichtzahlens verdoppelte.

Vier „kleine Fische“ wurden erwischt und verurteilt

Dass Lilibeth Bergmann nicht die Einzige ist, die den Gaunern auf den Leim ging, ist kein Trost für sie. Im September vergangenen Jahres sagte sie vor dem Landgericht Dresden als Zeugin, nicht als Betroffene, in einem Prozess aus, in dessen Folge vier Nigerianer wegen Beihilfe zu gewerbs- und bandenmäßigem Betrug zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Das Gericht, das allein für die dort verhandelten Fälle von einem Gesamtschaden von einer Million Euro vermutet, aber nur 100.000 Euro nachweisen konnte, geht laut einem Bericht der Sächsischen Zeitung davon aus, dass die vier Verurteilten Teil einer international agierenden Betrügerbande sind, an deren Spitze ein unbekannter Hintermann mit dem Spitznamen „Godfather“ (Pate) stehen soll. Die vier Verurteilten sollen lediglich zehn Prozent als Provision bekommen haben. „Aber sie standen in Designerkleidung vor Gericht“, sagt Bergmanns Ex-Ehemann mit erkennbarer Bitterkeit in der Stimme. Und Lilibeth Bergmann findet wohl nur mit einer Psychotherapie in ihr früheres Leben als selbstbestimmte und selbstsichere Frau zurück.

Weitere Themen

Chaos auf der A81 bei Ludwigsburg: 27-Jähriger fährt durch Rettungsgasse und schlägt Sanitäterin nach Unfall

Chaos auf der A81 bei Ludwigsburg 27-Jähriger fährt durch Rettungsgasse und schlägt Sanitäterin nach Unfall

Ein 27-Jähriger fährt auf der A81 bei Ludwigsburg durch die Rettungsgasse und stößt mit mehreren Autos zusammen. Einer Sanitäterin, die ihm helfen will, schlägt er gegen den Kopf.
Von Julia Amrhein
Unternehmen EgeTrans: „Es wird teurer“ – Lieferketten aus Marbach vom Iran-Krieg betroffen

Unternehmen EgeTrans „Es wird teurer“ – Lieferketten aus Marbach vom Iran-Krieg betroffen

Passagierflugzeuge transportieren weltweit etwa 80 Prozent der Luftfrachten – für die Firma EgeTrans in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist das aktuell ein Problem.
Von Oliver von Schaewen
Fußball Regionalliga-Südwest: Umzug des SGV Freiberg nach Heilbronn:„Das ist für den Verein wie ein Neustart“

Fußball Regionalliga-Südwest Umzug des SGV Freiberg nach Heilbronn:„Das ist für den Verein wie ein Neustart“

Der SGV Freiberg feiert nicht nur den 1:0-Erfolg im Nachholspiel gegen Eintracht Trier: Spieler und Trainer sind vor allem erleichtert über die Klärung der Stadionfrage.
Von Elke Rutschmann
Kunst im Kreis Ludwigsburg: Künstler gegen Rechts: „Toleranz und Offenheit sind ein großes Thema bei uns“

Kunst im Kreis Ludwigsburg Künstler gegen Rechts: „Toleranz und Offenheit sind ein großes Thema bei uns“

Mehrere Künstler aus dem Bottwartal und der Region haben sich zusammengetan, um Werte wie Vielfalt und Freiheit zu bestärken. Sie stellen sich unter anderem gegen Rechtspopulismus.
Von Cornelia Ohst
Brand in Engelbergtunnel Leonberg: Wie kam es zum verheerenden Lkw-Brand? Polizei nennt mögliche Ursache

Brand in Engelbergtunnel Leonberg Wie kam es zum verheerenden Lkw-Brand? Polizei nennt mögliche Ursache

Nach dem schweren Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel bei Leonberg läuft die Ursachenforschung. Nun teilt die Polizei erste Erkenntnisse mit – und sucht Zeugen.
Von Marius Venturini
Nach Brand im Engelbergtunnel: Mega-Staus in Leonberg und Umgebung – diese Umleitungen sind eingerichtet

Nach Brand im Engelbergtunnel Mega-Staus in Leonberg und Umgebung – diese Umleitungen sind eingerichtet

Wegen eines Brands im Engelbergtunnel bei Leonberg am Dienstagnachmittag bleibt die A81 noch Wochen gesperrt. Umleitungen wurden eingerichtet – einige bahnen sich aber auch andere Wege.
Von Marius Venturini und Sophia Herzog
Großeinsatz bei Unterriexingen: Verlassener Skoda an der Enz – Betrunkener Unfallfahrer vergisst Geldbeutel

Großeinsatz bei Unterriexingen Verlassener Skoda an der Enz – Betrunkener Unfallfahrer vergisst Geldbeutel

Ein Skoda in einer Böschung bei Unterriexingen hat am Mittwoch einen Großeinsatz ausgelöst. Ein 28-Jähriger hatte den Wagen in der Nacht nach einem Unfall dort zurückgelassen.
Von Julia Amrhein
Personalie lässt aufhorchen: Chef der Energieagentur Ludwigsburg geht: „Ich verlasse kein sinkendes Schiff“

Personalie lässt aufhorchen Chef der Energieagentur Ludwigsburg geht: „Ich verlasse kein sinkendes Schiff“

Anselm Laube verabschiedet sich Ende März von der Energieagentur Ludwigsburg. Er glaubt dennoch an die Zukunft der Einrichtung, auch bei einem Regierungswechsel im Land.
Von Christian Kempf
Ludwigsburg: Fußgängerin wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ludwigsburg Fußgängerin wird bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Eine 66-Jährige ist in Ludwigsburg beim Überqueren der Eglosheimer Straße von einem 85-jährigen Autofahrer erfasst worden. Die Staatsanwaltschaft fordert nun ein Unfallgutachten.
Von Julia Amrhein
Ehemaliges Pop-Up: Fashion Mania jetzt feste Adresse im Breuningerland

Ehemaliges Pop-Up Fashion Mania jetzt feste Adresse im Breuningerland

Fashion Mania eröffnet dauerhaft im Breuningerland Ludwigsburg. Nach dem Pop-up-Erfolg bietet der neue Store italienische Mode mit Stil und Leichtigkeit.
Von Sandra Lesacher
Weitere Artikel zu Altersvorsorge Angst Künstliche Intelligenz Social Media
 
 