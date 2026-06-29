Der Brenner ist für Autos und die Bahn eine wichtige Nord-Süd-Verbindung in den Alpen. Jetzt wird die Strecke zwischen Innsbruck und Bozen vom 17. Juli bis 1. August gesperrt - mit Folgen.
29.06.2026 - 13:56 Uhr
Innsbruck - Die Bahnstrecke über den Brenner ist vom 17. Juli bis 1. August wegen Sanierungs- und Reparaturarbeiten nicht befahrbar. Reisende müssten zwischen Innsbruck und Bozen auf einen Schienenersatzverkehr ausweichen, teilten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mit. In den Bussen sei das Mitnehmen von Fahrrädern nicht möglich.