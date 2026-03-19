Russland wirft Israel einen gezielten Angriff auf ein russisches Fernsehteam im Südlibanon vor. Reporter wurden verletzt, Moskau beruft den israelischen Botschafter ein.

red/AFP 19.03.2026 - 19:32 Uhr

Russland wirft Israel einen "gezielten" Angriff auf ein russisches Fernsehteam im Südlibanon vor. Ein Reporter und ein Kameramann seien bei dem Angriff verletzt worden, erklärte die zum Staatssender RT gehörende Videoagentur Ruptly am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa schrieb bei Telegram, das als Presse gekennzeichnete Team sei "vorsätzlich und gezielt" angegriffen worden. Der israelische Botschafter in Moskau werde einbestellt.