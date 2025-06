Wer kann Schülern besser Inhalte vermitteln - Influencer oder Lehrkräfte in der Schule? Für eine Mehrheit der Schüler ist die Sache einer Umfrage zufolge klar.

KNA 16.06.2025 - 10:54 Uhr

Fast zwei Drittel der jugendlichen Schüler in Deutschland finden laut einer Umfrage, dass Influencer und Youtuber ihnen Sachverhalte und schulische Fragen besser erklären als ihre Lehrkräfte. Vier von zehn Schülern ab 14 Jahren gaben zudem an, in Sozialen Netzwerken nachzufragen, wenn sie etwas in der Schule nicht verstehen, wie der Digitalverband Bitkom am Montag mitteilte.