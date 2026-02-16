 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. VfB-Chef Alexander Wehrle kritisiert Uefa scharf

Repressalien gegen Fans VfB-Chef Alexander Wehrle kritisiert Uefa scharf

Repressalien gegen Fans: VfB-Chef Alexander Wehrle kritisiert Uefa scharf
1
VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle bezieht klar Stellung. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Anhänger des VfB Stuttgart werden auf vielen internationalen Auswärtsspielen drangsaliert. Nun wird die Kritik seitens des Vereins Richtung Uefa schärfer. Doch was passiert?

Sport: Gregor Preiß (gp)

Die Vorfreude war riesig, als es der VfB Stuttgart 2024 erstmals nach 14 Jahren wieder in den internationalen Wettbewerb schaffte. Champions League. Vor allem für die Fans ein Happening. „Nach all der Scheiße, geht’s auf die Reise...“ Auswärtsfahrten an südeuropäische Hotspots, zu Stimmungstempeln auf der Insel oder Abenteuerreisen nach Osteuropa – was ein Fest!

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart bei Celtic FC: Diese Spots in Glasgow sind unbedingt einen Besuch wert

VfB Stuttgart bei Celtic FC Diese Spots in Glasgow sind unbedingt einen Besuch wert

Der VfB Stuttgart gastiert bei Celtic FC. Tausende Fans werden ihn begleiten. Wir haben einige Spots in Glasgow zusammengestellt, die unbedingt einen Besuch wert sind.

Nun, nach einem Jahr in der Königsklasse sowie dem Ende der Ligaphase in der Europa League und vor dem Aufeinandertreffen in den Play-offs mit Celtic Glasgow an diesem Donnerstag (21 Uhr) ist die Euphorie anderen Merkmalen gewichen: Ernüchterung, Wut und Enttäuschung. Nicht wenige Anhänger sagen: Das tue ich mir nicht mehr an! Wenngleich die Ticket-Nachfrage für den Celtic-Park noch einmal riesig war, was sich aber allein auf die Besonderheit des Gegners und des Standorts zurückführen lässt.

Polizeiknüppel und Nacktkontrollen

Ansonsten herrscht viel Frust. Zur Erinnerung: In Madrid begleitete die Polizei die vielen tausend VfB-Fans wie einen Vieh-Transport zum Stadion. In Turin wurde deutschen Anhängern der Kauf von Tickets außerhalb des klassischen Gegner-Kontingents praktisch unmöglich gemacht. Negativer Höhepunkt der Champions-League-Saison waren die Nacktkontrollen an der serbischen Grenzen auf dem Weg zum Spiel nach Belgrad. 

Diese Saison in der Europa League wurde es nicht besser. Vor allem die Ereignisse von Deventer bleiben in schlechter Erinnerung. Erst erließ der Bürgermeister der niederländischen Kommune ein Betretungsverbot für die Innenstadt, dann wurden die Stuttgarter Anhänger beim Ausstieg mit Polizeiknüppeln empfangen. Welkom in Nederland!

In Deventer gewann der VfB um Bilal El Khannouss (rechts) und Jamie Leweling klar mit 4:0 – abseits des Rasens gab es weniger Grund zur Freude. Foto: Baumann / Michael Treutner

Beim VfB herrschte blankes Entsetzen. Die Ultras gingen gar so weit, ihr gewiss nicht einfaches Verhältnis zur deutschen Polizei als im europaweiten Vergleich als positiv hervorzuheben. „Grenzkontrollen, Meeting-Points, Shuttle-Busse. Und dann wirst du am Stadion noch fünfmal kontrolliert. Das gab es früher alles nicht“, beklagt sich auch der oberste VfB-Boss, Alexander Wehrle, über die allgemeinen Zustände dieser Tage. Er war schon Ende der Nuller-Jahre dabei, als der VfB europäisch spielte, später in den Zehner-Jahren dann mit dem 1. FC Köln. Damals sei alles noch vergleichsweise unkompliziert gewesen, allerdings auch mit geringeren Fanströmen als heute. Doch das, was er aktuell mit dem VfB Stuttgart vielerorts erlebt, sagt er, „hat ja nichts mehr mit einer Fanreise zu tun.“

Der Vorstandsvorsitzende gibt sich gerne hemdsärmelig und mischt sich auf Auswärtsreisen mit einem Bier unter die Fans. In Deventer war er hautnah dabei, als sich die Anhänger völlig unverhältnismäßigen Kontrollen ausgesetzt sahen. Was auch in unserem Nachbarland selbst teilweise so empfunden wurde. Gewiss: Nicht alle VfB-Fans sind in der Fremde wie Schäfchen unterwegs und begrüßen jeden Einheimischen mit einer Umarmung. Aber in Summe erwiesen sie sich seit der Rückkehr auf die europäische Bühne doch als größtenteils friedlich und stimmungsvoll.

Unsere Empfehlung für Sie

Nach den Vorkommnissen in Deventer: „UEFA, es reicht!“ – VfB-Fanclubs organisieren Petition gegen Polizeigewalt

Nach den Vorkommnissen in Deventer „UEFA, es reicht!“ – VfB-Fanclubs organisieren Petition gegen Polizeigewalt

Nach den Ausschreitungen in Deventer wenden sich die Fanclubs des VfB Stuttgart in einer Petition gegen Polizeigewalt mit einem Appell an die Fußballverbände.

Wehrle fordert Ausschluss aus europäischen Wettbewerben

Also verschärfte der VfB-Chef seinen bereits nach dem Belgrad-Spiel im November 2024 eingeschlagenen Protest-Ton in Richtung des europäischen Fußballverbands noch einmal. Alexander Wehrles Vorschlag: „Durch Uefa-seitige Sanktionen, etwa einen Einbehalt der Prämien, den Entzug von Spielen in gewissen Ländern oder gar einem Ausschluss aus dem Wettbewerb gäbe es verbandsseitig schon Möglichkeiten“, formuliert er in Richtung des Verbands Uefa. Die sich – wie im Fall der serbischen Grenzkontrollen – gerne das Feigenblatt „nationales Recht“ vorhält. Und sich selbst auf Anfrage unserer Redaktion zum Thema Fanrechte nicht äußerte.

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Trainingseinheit am Tag vor der Reise nach Glasgow

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Wehrle selbst spricht von „guten Gesprächen“ mit dem Verband und einigen vielversprechenden Absichtserklärungen. Dabei ging es um mögliche Verbesserungen, was die Kommunikation zwischen Vereinen, Fanbeauftragten und der örtlichen Polizei angeht. Es ist ja nicht so, dass die deutschen Clubs auf europäischer Bühne ganz unbedeutend wären. Und in Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Fernando Carro oder Axel Hellmann hat Wehrle einige gewichtige Mitstreiter an seiner Seite. Andererseits: Papier ist geduldig – und das Bohren dicker Bretter erfordert viel Geduld und Willenskraft. Gerade beim Thema Fan-Interessen, das bei Uefa-Boss Aleksander Čeferin – aller gegenläufigen Beteuerungen zum Trotz – nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steht.

Rückbesinnung auf europäische Fußballkultur

Wehrles Sorge: „Die ständige Zunahme an Restriktionen führt zu einer Abwertung der europäischen Wettbewerbe in den Augen der Fans.“ Dabei geht es doch bei all dem Zirkus vor allem um sie: die Fans. „Wir sprechen in Deutschland immer über die Probleme mit Fußballfans, aber zu selten über die Probleme von Fußballfans“, bezieht der 51-Jährige klar Stellung. Vor der Reise mit dem VfB auf die Insel empfiehlt der Stuttgarter Funktionär „im Sinne des Fußballs und der Fankultur eine Besinnung auf europäische Werte und Grundlagen“.

Klingt gut. Doch was in der großen Politik nur mehr schlecht als recht funktioniert, wird eben auch im Sport immer komplizierter. Der Fußball macht da keine Ausnahme.

Weitere Themen

Olympia 2026: Der Curling-Trend erreicht auch den VfB Stuttgart

Olympia 2026 Der Curling-Trend erreicht auch den VfB Stuttgart

Wie fast immer bei Olympischen Spielen fasziniert Curling die Massen. Auch beim VfB Stuttgart ist der Wintersport nun ein Thema.
Von Dirk Preiß
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: Uli Hoeneß über seinen Neffen: „Er kann richtig was“

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß Uli Hoeneß über seinen Neffen: „Er kann richtig was“

Der Ehrenpräsident des FC Bayern lobt die Entwicklung des VfB sowie dessen Cheftrainer – und äußert sich zu einer möglichen Zukunft in München.
Von David Scheu
VfB Stuttgart in der Europa League: Der Celtic-Park: Es kribbelt beim VfB

VfB Stuttgart in der Europa League Der Celtic-Park: Es kribbelt beim VfB

Der VfB steht vor einem speziellen Fußball-Abend. Die Spieler sprechen über Träume, der Trainer erinnert sich an 2017. Was macht das Stadion so besonders?
Von David Scheu
VfB Stuttgart in der Europa League: Es drohen gleich fünf Gelb-Sperren

VfB Stuttgart in der Europa League Es drohen gleich fünf Gelb-Sperren

Vier Stammspieler und der Cheftrainer müssen bei ihrer nächsten Verwarnung auf internationaler Bühne ein Spiel aussetzen.
Von David Scheu
VfB Stuttgart Transfermarkt: Was läuft beim VfB mit Grischa Prömel?

VfB Stuttgart Transfermarkt Was läuft beim VfB mit Grischa Prömel?

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
VfB Stuttgart: Der Doppelsturm: Was dafür spricht – und was nicht

VfB Stuttgart Der Doppelsturm: Was dafür spricht – und was nicht

Ermedin Demirovic und Deniz Undav harmonieren auf und neben dem Platz. Dennoch wird wohl einer der beiden immer mal wieder von der Bank kommen. Aus mehreren Gründen.
Von David Scheu
Celtic Glasgow: Der nächste VfB-Gegner gerät völlig aus dem Häuschen

Celtic Glasgow Der nächste VfB-Gegner gerät völlig aus dem Häuschen

Die Stuttgarter treten am Donnerstag im Celtic-Park an. Dort wartet ein Gegner, der sich nach einem außergewöhnlichen Sieg im Hoch befindet.
Von Carlos Ubina
Leihspieler des VfB Stuttgart: Dennis Seimen mit Gala – „Den Namen werde ich mir merken“

Leihspieler des VfB Stuttgart Dennis Seimen mit Gala – „Den Namen werde ich mir merken“

Der Torhüter des SC Paderborn glänzt gegen den VfL Bochum mit mehreren Paraden – und beeindruckt dabei sogar den Gegner.
Von David Scheu
VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln: Spitzenmannschaft VfB? Warum immer mehr dafür spricht

VfB Stuttgart gegen 1. FC Köln Spitzenmannschaft VfB? Warum immer mehr dafür spricht

Dank der Tore von Ermedin Demirovic gewinnt die Hoeneß-Elf das achte Heimspiel in dieser Saison. Doch nicht nur in diesem Punkt überzeugt der Pokalsieger.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart: Sonderlob für Demirovic – aber nicht wegen der Tore

VfB Stuttgart Sonderlob für Demirovic – aber nicht wegen der Tore

Der Stuttgarter Stürmer stellt seine Qualitäten gegen den 1. FC Köln nachdrücklich unter Beweis – und das nicht nur im Torabschluss.
Von David Scheu
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Fans Celtic Glasgow UEFA Champions League
 
 