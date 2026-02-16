Repressalien gegen Fans VfB-Chef Alexander Wehrle kritisiert Uefa scharf
Anhänger des VfB Stuttgart werden auf vielen internationalen Auswärtsspielen drangsaliert. Nun wird die Kritik seitens des Vereins Richtung Uefa schärfer. Doch was passiert?
Die Vorfreude war riesig, als es der VfB Stuttgart 2024 erstmals nach 14 Jahren wieder in den internationalen Wettbewerb schaffte. Champions League. Vor allem für die Fans ein Happening. „Nach all der Scheiße, geht’s auf die Reise...“ Auswärtsfahrten an südeuropäische Hotspots, zu Stimmungstempeln auf der Insel oder Abenteuerreisen nach Osteuropa – was ein Fest!