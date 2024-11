Zwei Jahre nach den Demonstrationen für Frauenrechte verstärkt das Regime in Teheran den Druck auf Andersdenkende und bereitet die Nachfolge an der Staatsspitze vor.

Thomas Seibert 20.11.2024 - 14:49 Uhr

„Mein Leben endet nach diesem Tweet“, schrieb der iranische Oppositionelle Kianusch Sandschari am Abend des 13. November auf X. „Ich wünsche mir, dass die Iraner eines Tages aufwachen und die Sklaverei überwinden“, fügte er hinzu und sprang von einem Hochhaus in Teheran in die Tiefe. Nach dem Selbstmord nähte sich Sandscharis Freund Hossein Ronaghi aus Protest gegen das Regime den Mund zu: Irans Opposition verzweifelt, denn die Islamische Republik verstärkt den Druck auf Andersdenkende, weil sie die Nachfolge für den 85-jährigen Regimechef Ali Khamenei regeln will, um das System zu stabilisieren. Favorit für den Posten des künftigen Revolutionsführers ist Khameneis 55-jähriger Sohn Modschtaba.