Queen-Frontmann Freddie Mercury hat viel und aufregende Zeit in München verbracht. Diese - und noch viel mehr - kommt dort nun auf die Bühne.
01.05.2026 - 14:31 Uhr
München - Manche sagen, es waren seine besten Jahre: Über Freddie Mercurys Zeit in München ist viel erzählt und geschrieben worden. Noch heute zeugt ein Mosaik an der legendären "Deutschen Eiche" davon, dass der Queen-Frontmann dort zwischen 1979 und 1985 Stammgast war, Stadtführer zeigen Touristen die Orte, an denen der Sänger lebte, feierte, liebte.