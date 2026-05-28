Trotz rekordverdächtiger Wassertemperaturen bleiben einige Korallen vor Westaustraliens Küste erstaunlich stabil. Was macht sie so widerstandsfähig – und könnte die Entdeckung anderen Riffen helfen?
28.05.2026 - 05:18 Uhr
Perth - Mitten in einer der schlimmsten marinen Hitzewellen in der Geschichte Westaustraliens haben Wissenschaftler eine überraschende Entdeckung gemacht: Einige Korallenriffe vor der Küste zeigen außergewöhnliche Widerstandskraft gegen die Folgen des Klimawandels. Womöglich könnten sie zu wichtigen Hinweisgebern für Korallen weltweit werden.