Nach einer Resolution des israelischen Parlaments gegen die „Schaffung eines palästinensischen Staates“ haben die USA ihre Unterstützung für eine Zweistaatenlösung bekräftigt.

red/AFP 18.07.2024 - 23:09 Uhr

Nach einer vom israelischen Parlament verabschiedeten Resolution gegen „die Schaffung eines palästinensischen Staates“ haben die USA ihre Unterstützung für eine Zweistaatenlösung bekräftigt. „Ich denke, die beste Art und Weise, wie ich darauf antworten kann, ist, unseren festen Glauben an die Kraft und das Versprechen der Zweistaatenlösung zu bekräftigen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Donnerstag. Er lehnte einen direkten Kommentar zur Abstimmung in der Knesset ab.