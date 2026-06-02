Nach einem Fischgericht am Gardasee starb ein Tourist aus Baden-Württemberg. Die Staatsanwaltschaft ermittelt – was steckt hinter dem rätselhaften Todesfall?
02.06.2026 - 20:22 Uhr
Nach dem Tod eines baden-württembergischen Touristen am Gardasee hat die Rechtsmedizin in Deutschland laut der Staatsanwaltschaft Mosbach abermals den Leichnam obduziert. Italienischen Medienberichten zufolge, klagte der Mann über starke Beschwerden, nachdem er in einem Restaurant Fisch gegessen hatte. Zuvor hatten „Fränkischer Tag“ und „SWR“ berichtet.