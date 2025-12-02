Die Sterneküche im Hegel Eins legt eine Pause ein. Für eine begrenzte Zeit kommt das Stella Maris als Pop-Up zurück.

2023 erhielt das Stuttgarter Restaurant Hegel Eins seinen ersten Michelin Stern. Eine Auszeichnung, die zwar an das Lokal vergeben wird, aber oft eng mit dem Schaffen des Küchenchefs verbunden ist. So auch im Fall des Hegel Eins und der Handschrift des Küchenchefs Felix Herp. Da er aus gesundheitlichen Gründen eine Pause einlegen wird, wird es nun im Restaurant im Lindenmuseum ein neues Konzept geben: das Stella-Maris-Pop-Up.

 

Hegel-Eins-Betreiber Jan Tomasic hat sich mit dem Stella Maris an der Neuen Weinsteige 8 von 2001 bis 2006 in die Herzen der Stuttgarterinnen und Stuttgarter mit einer mediterranen Fischküche gekocht. Und die feiert nun für eine begrenzte Zeit ihr Comeback im Hegel Eins.

Das Stella Maris ist vorübergehend zurück in Stuttgart

Das Hegel Eins befindet sich im Lindenmuseum in Stuttgart. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Auf der Karte findet sich auch wieder das legendäre schwarze Sepiarisotto. Außerdem gibt es Bouillabaisse und andere Fischgerichte. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag kann das alles auch als Drei-Gang-Menü (76 Euro) bestellt werden, freitags und samstags gibt es das Fünf-Gang-Menü. Nostalgiker erinnern sich gerne an das Restaurant an der Weinsteige mit den Zypressen vor dem Eingang, den Fischgerichten auf den blanken Tischen. Im Hegel Eins im Lindenmuseum gibt es die Speisen von damals – aber natürlich auch als vegetarische Varianten.

Hegel Eins,
Hegelplatz 1, 70174 Stuttgart, Telefon: 0711/ 674 43 60, Di-Sa 12-24 Uhr, So 12-17 Uhr, Mo geschlossen; www.hegeleins.de