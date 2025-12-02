Die Sterneküche im Hegel Eins legt eine Pause ein. Für eine begrenzte Zeit kommt das Stella Maris als Pop-Up zurück.

Anja Wasserbäch 02.12.2025 - 14:30 Uhr

2023 erhielt das Stuttgarter Restaurant Hegel Eins seinen ersten Michelin Stern. Eine Auszeichnung, die zwar an das Lokal vergeben wird, aber oft eng mit dem Schaffen des Küchenchefs verbunden ist. So auch im Fall des Hegel Eins und der Handschrift des Küchenchefs Felix Herp. Da er aus gesundheitlichen Gründen eine Pause einlegen wird, wird es nun im Restaurant im Lindenmuseum ein neues Konzept geben: das Stella-Maris-Pop-Up.