Restaurant im Stuttgarter Westen: Fürs Achillion wird eine neue Bleibe gesucht

Bereits seit Ende Januar hat das griechische Lokal in der Schwabstraße geschlossen – fünf Jahre nach der Eröffnung. Der Mietvertrag wurde nicht verlängert.

Es wirkt, als könnte das Achillion an der Stuttgarter Schwabstraße jederzeit wieder öffnen, würde an der Eingangstüre nicht ein Zettel hängen. Seit Januar weist er darauf hin, dass das griechische Restaurant aufgrund des auslaufenden Mietvertrags schließen wird. „Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen“, steht darauf zu lesen. Schließlich musste das Lokal schon ein Mal nach fünf Jahren umziehen – vom Bismarckplatz, wo nach langem Leerstand die Pinsa Manufaktur die Fläche übernahm, in die Schwabstraße 32, wo sich zuvor das Burger House und noch früher ein italienisches Restaurant befand. Nur 300 Meter zog das Achillion damals weiter, über die Gründe für den Umzug wollte sich der damalige Betreiber Vasileios Zafeiris nicht äußern.