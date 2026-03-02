Restaurant in Aidlingen Restaurant will mit Hausmannskost punkten
Das Neunzehn54 in Dachtel hat mit Dimitroula Zouma eine neue Pächterin gefunden. Die Gäste erwartet deutsch-griechische Hausmannskost.
Es ist Donnerstagvormittag, elf Uhr. Dimitroula Zouma ist mächtig im Stress. In einer Stunde öffnet ihr griechisch-deutsches Restaurant für den Mittagstisch. Bis dahin müssen noch die Salate vorbereitet und die Tische gedeckt werden. „Mein Mann und ich machen alles nur zu zweit“, sagt Dimitroula Zouma. „Nur unser Sohn hilft am Wochenende manchmal mit.“