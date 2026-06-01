Restaurant in Dagersheim Aus Rafa am Markt wird Asia Delight
Jahrelang haben sich die Dagersheimer gefragt, was aus dem Restaurant auf dem Dorfplatz wird. Nun gibt es wieder Hoffnung nach langem Leerstand.
Jahrelang haben sich die Dagersheimer gefragt, was aus dem Restaurant auf dem Dorfplatz wird. Nun gibt es wieder Hoffnung nach langem Leerstand.
In wenigen Wochen könnte wieder mehr Leben auf den Dorfplatz im Böblinger Teilort Dagersheim zurückkehren. Nach jahrelangem Leerstand soll voraussichtlich Mitte Juli das dortige Restaurant wiedereröffnen. Der neue Inhaber wird keinen der bisherigen Namen weiterführen. Seit Kurzem ist jetzt bekannt, wie es heißen soll: Über dem Eingang und an der Stirnseite prangt der Slogan Asia Delight auf einem grün-weißen Schild.