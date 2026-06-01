Restaurant in Dagersheim: Aus Rafa am Markt wird Asia Delight

In wenigen Wochen könnte wieder mehr Leben auf den Dorfplatz im Böblinger Teilort Dagersheim zurückkehren. Nach jahrelangem Leerstand soll voraussichtlich Mitte Juli das dortige Restaurant wiedereröffnen. Der neue Inhaber wird keinen der bisherigen Namen weiterführen. Seit Kurzem ist jetzt bekannt, wie es heißen soll: Über dem Eingang und an der Stirnseite prangt der Slogan Asia Delight auf einem grün-weißen Schild.

Vor einem Jahr war bekannt geworden, dass das lange leer stehende Restaurant Rafa am Markt verkauft wird. Erst 2023 hatte Rafael Perez die Gastronomie übernommen und sie in Rafa am Markt umbenannt. Aus gesundheitlichen Gründen schloss er ein Jahr später wieder. Seit August 2024 steht das Objekt leer. Die vorigen Besitzer hatten nach Bekanntwerden der Verkaufsabsicht gesagt, sie wollten mit dem Kapitel abschließen. Davor war das Restaurant jahrzehntelang unter wechselnden Inhabern unter dem Namen Heißer Ofen geführt worden.

Asia Delight bringt asiatische Küche nach Dagersheim

Gekauft hat das Restaurant jetzt Doan Cuong. Seine Bowls und Rolls hat der Gastronom auch schon in der Markthalle in Sindelfingen angeboten. Bei Asia Delight in Dagersheim soll es voraussichtlich ab Mitte Juli Küche mit Einflüssen aus verschiedenen asiatischen Ländern geben. „Voraussichtlich“, das sagt der Eigentümer deshalb, weil ihm noch Personal fehle.

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.sanierungsgebiet-in-dagersheim-stadt-will-gassenquartier-aufhuebschen.e71023b6-5653-43a8-a5ca-31c5f142f3fd.html

In den vergangenen Monaten ist in dem Restaurant am Marktplatz ordentlich umgebaut worden. Im Inneren lässt sich – seitdem die blickdichte Folie von den Fenstern verschwunden ist – erahnen, wie viel sich verändert hat. Auch vor der Tür stehen nun keine Blumenkübel mit Olivenbäumen mehr, sondern mit Bambus. Nur der geschnitzte Jäger mit seinem Bierkrug in der Hand auf der schweren inneren Eingangstür ist geblieben. Er erinnert an die Geschichte des Restaurantgebäudes mit seiner langjährigen Getränkepartnerschaft zur Schönbuch Braumanufaktur aus Böblingen.

Die Eröffnung Mitte Juli mildert den Leerstand im Dagersheimer Ortskern zumindest etwas ab. Nach der Geschäftsaufgabe der Bäckerei Bauer durch Kirsten Hirzel und Ellen Bauer im August 2024 steht das markante Geschäft an der Aidlinger Straße mit der Außentreppe leer. Ebenso erging es der ehemaligen Sehne-Filiale neben dem Döner-Imbiss an der Ecke Schulstraße und Wiesentalstraße. Diese war im Sommer 2023 geschlossen worden. Das Unternehmen hatte damals Personalmangel als Grund angegeben. Über Pläne eines etablierten Gastronomen, sich dort niederzulassen, wird im Ort zwar gesprochen. Konkret ist aber noch nichts.