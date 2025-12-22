Seit drei Jahren führt ein neues Team das Traditionsrestaurant Ratsstuben in Echterdingen. Was hat sich verändert, und was ist ihnen wichtig?
22.12.2025 - 17:30 Uhr
Die Ratsstuben kennt in Echterdingen – und weit darüber hinaus – jeder. Zwiebelrostbraten, traditionelle gutbürgerliche Gerichte – 30 Jahre lang führte Marianne Gotschlich das Restaurant, von 1992 bis 2022. Dann übernahmen Florian Hillenbrand und Tobias Morgenthaler als Geschäftsführer. Wie ist das, ein solches Traditionsrestaurant zu übernehmen?