Mustafa Cetin besitzt das einzige usbekische Lokal in ganz Baden-Württemberg. Die Gerichte, die er in seinem Imbiss anbietet, reflektieren die Stationen seines Lebens. Was isst man typischerweise in Usbekistan?

Isabell Erb 23.01.2025 - 10:06 Uhr

Mustafa Cetin steht in der Küche seines Imbisses und schaut mehreren Kilogramm Rindfleisch beim Schmoren in der Gusseisenpfanne zu. Mehr als zwei Stunden gart es dort schon, weitere 60 Minuten folgen noch – bis das Fleisch beinahe zergeht und man es mit der Gabel leicht zerpflücken kann. Im ganzen Raum riecht es nach dem gegartem Rind, und nach den Zwiebeln, in die es eingelegt ist. Das Gericht, das Cetin für seine Gäste zubereitet, heißt „Plov“. Es ist eine der bekanntesten Speisen aus Zentralasien. Probieren kann man es für 13,90 Euro im „Uzbek-ish“ in der Fellbacher Bahnhofstraße.