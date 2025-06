Pia und Alexander Neuberth übernehmen das Ruder in dem Restaurant auf der Schillerhöhe. Zusätzlich. Ihrem bisherigen Gastrobetrieb in Freiberg am Neckar bleiben sie nämlich treu.

Man kann immer wieder Touristen beobachten, die über die Marbacher Schillerhöhe schlendern und ins Restaurant in der Stadthalle einkehren wollen – um dann enttäuscht kehrtzumachen, weil die Gaststätte gar nicht geöffnet hat. Es heißt, dass die Kommune deshalb auch schon mehrfach Anfragen für Hochzeiten in ihrer guten Stube ablehnen musste. Das geht bereits seit Monaten so. Die Stadt hatte den Vertrag mit dem bisherigen Pächter zum 31. Dezember aus „finanziellen Gründen“ beendet. Von da an startete die Suche nach einem Nachfolger, die erst am Donnerstagabend endete.