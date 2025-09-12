Die Pizzeria Milano in Marbach (Kreis Ludwigsburg) bekommt neue Gesichter: Carlo Stricagnoli und Gabi Scherzer übernehmen das Ristorante von Antonietta und Luciano Palazzo.
12.09.2025 - 12:00 Uhr
Carlo Stricagnoli ist so einer, der es einfach nicht lassen kann. Die Gastronomie, das Kochen, sind in seiner DNA. Er hat im Laufe seines Lebens verschiedene Lokale gehabt, zuletzt das Lugauf in Freiberg, auch bekannt unter „Il Gusto da Angela“ – Angela ist der Name seiner Frau. Vor einem Jahr schloss das Restaurant, aktuell wird es umgebaut.