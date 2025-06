Restaurant in Stuttgart-Kaltental: Im Schwanen gibt es die Spätzle mit ordentlich Soße

Der Schwanen in Kaltental wird im Verein betrieben: Nicht nur die Organisation und den Service übernehmen Ehrenamtliche, auch teilweise das Kochen. Alle drei Wochen treffen sich ein paar Mitglieder, um 200 Maultaschen herzustellen – nach dem Rezept einer Oma. Die Füllung für die vegetarischen Maultaschen haben sie selbst entwickelt, vegetarisch gab’s bei den Omas noch nicht. Die Spätzle werden zweimal in der Woche von zwei Mitgliedern hausgemacht. Ansonsten ist Jean-Charles Roth der Chef in der Küche: Den 71-Jährigen kennt in Kaltental fast jeder, weil er in der legendären Gaststätte Zum Oberweiler tätig war, die längst verschwunden ist, wie so viele Kneipen in dem Stuttgarter Stadtteil, weshalb zahlreiche Bewohner für den Erhalt des Schwanen aktiv geworden sind.