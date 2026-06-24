Restaurantführer Fünf Rems-Murr-Köche dürfen sich mit einem Michelin-Stern schmücken
Für Feinschmecker ist der Rems-Murr-Kreis eine Top-Adresse - wir verraten, wer in der aktuellen Ausgabe der Gourmetbibel Guide Michelin einen Stern erhält.
Für Feinschmecker ist der Rems-Murr-Kreis eine Top-Adresse - wir verraten, wer in der aktuellen Ausgabe der Gourmetbibel Guide Michelin einen Stern erhält.
Jubelrufe, Beifallsstürme und strahlende Spitzenköche auf der großen Bühne: In Frankfurt sind die neuen Michelin-Sterne an Spitzenküchen in Deutschland verliehen worden. Insgesamt 339 Betriebe können sich in diesem Jahr mit mindestens einem Stern des renommierten Gourmetführers schmücken. Das sind zwei Restaurants weniger als im vergangenen Jahr.