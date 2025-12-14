Restaurants an Feiertagen Hier kann man am 25. und 26. Dezember essen gehen
Von türkisch über japanisch bis gutbürgerlich - diese Stuttgarter Restaurants haben über die Weihnachtsfeiertage geöffnet.
Entgegen der neuesten geächteten McDonalds-Werbung, die behauptet, Weihnachten sei die „most terrible time of the year“ (also die allerschlimmste Zeit des Jahres), finden die meisten Menschen Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage ganz dufte. Dass es dennoch hin und wieder stressig wird, ist klar und gehört dazu. Wer sich etwas von besagtem Stress sparen und statt zuhause für die Familie zu kochen oder mit Kochboxen zu arbeiten, lieber auswärts essen gehen möchte, hat es aber nicht leicht: Nicht alle Restaurants haben über die Weihnachtsfeiertage geöffnet. Die folgende Auflistung am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geöffneter Lokale in Stuttgart schafft Abhilfe.