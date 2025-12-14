Restaurants an Feiertagen: Hier kann man am 25. und 26. Dezember essen gehen

Entgegen der neuesten geächteten McDonalds-Werbung, die behauptet, Weihnachten sei die „most terrible time of the year“ (also die allerschlimmste Zeit des Jahres), finden die meisten Menschen Weihnachten und die Weihnachtsfeiertage ganz dufte. Dass es dennoch hin und wieder stressig wird, ist klar und gehört dazu. Wer sich etwas von besagtem Stress sparen und statt zuhause für die Familie zu kochen oder mit Kochboxen zu arbeiten, lieber auswärts essen gehen möchte, hat es aber nicht leicht: Nicht alle Restaurants haben über die Weihnachtsfeiertage geöffnet. Die folgende Auflistung am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag geöffneter Lokale in Stuttgart schafft Abhilfe.

Aroma Das indische Restaurant ist noch neu in der Nachbarschaft in Stuttgart-West. An beiden Weihnachtsfeiertagen (und auch an Heiligabend) kann man in dem modern eingerichteten Lokal bereits mittags sowie abends ab 17.30 Uhr Chicken Biryani und Co. speisen.

Aroma, Augustenstr. 88, Stuttgart-West, 25.+26.12. 11.30-14.30 und 17.30-23 Uhr

Carls Brauhaus

Wer es sich an Heiligabend kulinarisch noch nicht richtig gegeben hat: In Carls Brauhaus werden auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag zünftige Gerichte wie Schnitzel, Krustenbraten und Schweinshaxe serviert. Als Special kann man von der Weihnachtskarte Festliches wie Entenbraten oder Maronencremesuppe ordern. Wer Weihnachten sagt, muss auch Sodbrennen sagen.

Carls Brauhaus, Stauffenbergstr. 1, Stuttgart-Mitte, 25.+26.12. 10-22 Uhr

Japanisch-französische Küche an beiden Weihnachtsfeiertagen wird im Le Bouquet in Stuttgart-West serviert. Foto: Lichtgut/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Le Bouquet

Frankreich und Japan vermählen sich in diesem Restaurant festlich auf den Tellern. Hana Yukawa serviert an beiden Weihnachtsfeiertagen (sowie an Heiligabend) das hauseigene Menü in fünf Gängen mit Hamachi Sashimi, flambierter Makrele an Kartoffel-Nori-Püree, Bouillabaisse vom Hummer und mehr. À la carte gibt’s Verschiedenes vom Fisch und Wagyu, etwa Sushi-Kreationen oder Lachs aus dem Ofen mit Walnuss-Miso-Soße und japanischem Kartoffelsalat. Mittags gilt im Le Bouquet die Lunch-Karte.

Le Bouquet, Rotenwaldstr. 43, Stuttgart-West, 25.+26.12.11.30-14.30 und 18-22 Uhr

Fellini

Wer genug vom Weihnachtsbraten in drei Akten hat, kommt ins Fellini. Hier werden Klassiker der Cucina Italiana serviert, dazu italienische Weine, Spritz‘ und Espresso (oder einen Grappa) zum Abgang. Wen es danach nach Input seht, der kann direkt ins Atelier am Bollwerk nebenan spazieren: Das Arthaus Kino hat an den Feiertagen auch geöffnet.

Fellini, Fritz-Elsas-Str. 31, Stuttgart-Mitte, 26.12. 11.30-14.30 und 17.30-0 Uhr

Nagare

Wie japanische Haute Cuisine geht, macht Shinichi Nakagawa seit mehr als fünf Jahren in Feuerbach vor. Seine kreativen, leichten Kompositionen können die willkommene Abwechslung zur westlichen Weihnachtsküche sein. Man wählt entweder aus seinen Menüs (Signature, Sushi oder Vegetarisch in vier bis sechs Gängen) oder ordert à la carte Wagyu Curry, Färsenfilet und Co.

Nagare, Feuerbacher-Tal-Str. 34, Stuttgart-Feuerbach, 25.+26.12. 18-22 Uhr (letzte Bestellung um 20 Uhr)

Noa

Von der Küche des Nahen Ostens kann man auch an den Feiertagen kosten. Im Noa kann sogar ganz im weihnachtlichen Spirit das Essen geteilt werden: Die Mezze Karte ist gut bestückt mit unterschiedlichsten Gerichten zum Teilen wie Taouk (in Safran eingelegte Hähnchenspieße) und Sigara Börek (muss man nicht erklären). Wer alles für sich haben will, schnappt sich den Falafel Burger oder eine der Bowls nur für sich allein. Tipp: Hier an den Feiertagen auch gefrühstückt und gebruncht werden.

Noa, Tübinger Str. 10, Stuttgart-Mitte, 25.+26.12. 10-23 Uhr

Meze zum Teilen und Durchprobieren gibt es im orientalischen Restaurant Noa. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Numaja

In fast jeder Familie gibt es das eine Familienmitglied, dass über Weihnachten nach Südostasien abtaucht. Für alle, die gerne diese Person wären, aber zurück im kalten Stuttgart geblieben sind, hat das Numaja in der ehemaligen Alten Hupe auch über die Feiertage geöffnet. Hier gibt’s Thom Kha, Laab Gai, Gaeng Kua und noch mehr, das ein kleines (oder großes) Feuer im Gaumen entfachen lässt. Macht auch warm.

Numaja, Adlerstr. 41, Stuttgart-Süd, 25.+26.12. 18-22 Uhr

Pier 51

Hat da jemand Weihnachtsbrunch gesagt? Wer eine unverschämt schnelle Verdauung hat, kann sich für 59,90 Euro pro Person direkt nach Heiligabend morgens am Brunch-Büffet im Pier 51 nochmal den Bauch vollschlagen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag direkt nochmal. Abends gibt’s im amerikanisch inspirierten Lokal Surf and Turf, Riesengarnelen und die beliebtesten Steak Cuts auf den Tisch.

Pier 51, Löffelstr. 22-24, Stuttgart-Degerloch, 25.+26.12. 10-14 und 18-22 Uhr

Plenum

Von der famosen Terrasse hat man im Winter zwar nicht viel, doch auch im Inneren kann man sich im schicken Restaurant im Landtag über die Aussicht des vollverglasten Restaurants direkt gegenüber der Oper nicht beklagen. An dicken weißen Tischendecken speist man gutbürgerliche Küche auf hohem Niveau, Brust und Keule mit Rotkohl und Hefezopfknödeln, Kalbsleber an Wintergemüse und Kalbsschnitzel mit Kartoffelsalat. Auch ein winterliches Drei-Gang-Menü steht zur Auswahl. Achtung: Geöffnet ist nur am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Plenum, Konrad-Adenauer-Str. 3, Stuttgart-Mitte, 26.12. 11-22 Uhr (letzte Bestellung um 20.45 Uhr)

Ochsen am Bihlplatz

Hier geht’s an den Feiertagen auch kulinarisch festlich zu: Vier unterschiedliche Menüs (Gans, Fisch, Fleisch und vegan) stehen zur Auswahl, die in drei oder vier Gängen mit oder ohne Weinbegleitung geordert werden können. Auszug gefällig? Das weihnachtliche Fleisch-Menü startet mit einer Variation aus Kartoffeln, Gemüseconsommé, Sahne und Wintertrüffel, dicht gefolgt vom Kaninchen im Speckmantel an Topinambur-Püree, grünem Apfel und Apfelmayonnaise. Zum Hauptgang wird Reh mit Maronen-Crêpe, Schwarzkohl, Fregola Sarda und geräucherten Paprikaschoten serviert. Zum Abschluss darf’s eine konfierte Birne mit Vanille-Schokoladen-Mousse sein.

Ochsen am Bihlplatz, Böcklerstr. 25, Stuttgart-Süd, 25.+26.12 12-15 und 17-23 Uhr

Ratskeller

Das Lokal unterm Rathaus hat an beiden Weihnachtsfeiertagen geöffnet und seine gutbürgerlich-internationale Karte um eine Winterkarte ergänzt. Neben Rostbraten und Co. werden auch Entenbrust, Hirschgulasch und Kabeljau serviert.

Ratskeller, Marktplatz 1, Stuttgart-Mitte, 25.12. 11.30-23 Uhr, 26.12. 11.30-0 Uhr

Sophie’s Brauhaus

Hier weiß man, wie man feiert, auch an Weihnachten. Auf den Tischen wird zwar nicht getanzt werden, das eine oder andere hausgebraute Bier vom Fass fließt aber sicher rein. Damit der Pegel einem nicht zu Kopf steigt, kann man Wirtshausklassiker wie Maultaschen und Schweinshaxe dazu ordern, oder sich für Weihnachtliches (zum Beispiel Gans oder Ente) von der Winter-Karte entscheiden.

Sophie’s Brauhaus, Marienstr. 28, Stuttgart-Mitte, 25.12. 11.30-0 Uhr, 26.12. 11.30-1 Uhr

Speisekammer West

Das Stuttgarter Bio-Restaurant öffnet am zweiten Weihnachtsfeiertag seine Tore, um es sich mit seinen Gästen schön zu machen. Soll heißen: Am 26. Dezember gibt es ein spezielles Feiertagsmenü in drei Gängen, das man in einer Fisch-, Fleisch- oder Veggie-Variante ordern kann, die reguläre setzt an diesem Tag aus.

Speisekammer West, Rosenbergstr. 89, Stuttgart-West, 26.12. 11.30-14.30 und 17-22 Uhr

Tamère

Das Lokal im ehemaligen Landtag bleibt sich auch an den Feiertagen treu und serviert an beiden ein ambitioniertes 5-Gänge-Menü, das mit drei Grüßen aus der Küche eingeleitet wird. Zur Jakobsmuschel an Sellerie und Apfel, zum Saibling an Joghurt, Gurke und Dill und weiteren Kreationen der Küche kann man für 50 Euro außerdem eine passende Weinbegleitung ordern. Das Menü im Tamère ist auch in einer vegetarischen Version verfügbar.

Tamère, Heusteigstr. 45, Stuttgart-Mitte, 25.+26.12. 18-23 Uhr

Taverna Sultan Saray

Sultan Saray ist seit Jahrzehnten eine Institution für türkische Küche in Stuttgart. In ihrem Lokal unweit des Hauptbahnhofs servieren sie auch an beiden Weihnachtsfeiertagen Fisch, Fleisch und Gemüse vom Grill, dazu gibt’s Reis, Fladenbrot und Joghurt. Wem das nach dem Weihnachtsbraten zu viel ist, hält sich an die verschiedenen Meze. Für Bulgursalat, gefüllte Weinblätter und Oliven gilt dasselbe wie bei Nachtisch: Geht immer noch rein. Am ersten Weihnachtsfeiertag, Donnerstag, gibt es – übrigens wie an Heiligabend selbst – Live-Musik.

Taverna Sultan Saray, Lautenschlagerstr. 20, Stuttgart-Mitte, 25.+26.12. ab 16 Uhr

That’s Amore

Wenn man an Weihnachten nicht genug von 50 shades of Fleisch bekommen kann, ist man im einzigen italo-amerikanischen Steak-Restaurant der Stadt richtig. Neben Cuts aus Pommern, die aus der eigenen Reifekammer kommen, gibt es auch Fleischteile aus den US, Argentinien und Italien. Und was auf einer italo-amerikanischen Speisekarte im That’s Amore natürlich auch nicht fehlen darf: Hummer bis zum Abwinken.

That’s Amore, Kronprinzstr, 24, Stuttgart-Mitte, 25.+26.12. 12-15 und 18-0 Uhr

Wirtshaus Lautenschlager

Durch und durch zünftige Küche gibt es hier auch am ersten sowie zweiten Weihnachtsfeiertag, bis der Hosenknopf platzt. Schweinshaxe, Krustenbraten, Wurstsalat, Wiener Schnitzel und Cordon Bleu stehen im modernen Wirtshaus in der Innenstadt auf der Karte. Specials auf der Winterkarte schlagen in dieselbe Kerbe: halbe Ente, Hirschgulasch, geschmorte Rinderbäckle und Co. geben darauf den Ton an.

Wirtshaus Lautenschlager, Lautenschlagerstr. 24, Stuttgart-Mitte, 25.+26.12. 11-21 Uhr