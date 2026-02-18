Trotz Mehrwertsteuersenkung planen 22 Prozent der Restaurants und Kneipen, ihre Preise zu erhöhen. Der Dehoga berichtet von steigenden Kosten und drohendem Stellenabbau in der Branche.

red/AFP 18.02.2026 - 14:52 Uhr

Trotz der zu Jahresbeginn gesenkten Mehrwertsteuer wollen laut einer Umfrage 22 Prozent der Restaurants und Kneipen ihre Preise erhöhen. Das ergab eine Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, die dem "Handelsblatt" am Mittwoch vorab vorlag. Dehoga-Präsident Guido Zoellick sagte, die Gastronomie stehe unter "erheblichem" Druck: "Sinkende Umsätze treffen auf steigende Kosten vor allem beim Personal."