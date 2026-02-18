Trotz Mehrwertsteuersenkung planen 22 Prozent der Restaurants und Kneipen, ihre Preise zu erhöhen. Der Dehoga berichtet von steigenden Kosten und drohendem Stellenabbau in der Branche.
Trotz der zu Jahresbeginn gesenkten Mehrwertsteuer wollen laut einer Umfrage 22 Prozent der Restaurants und Kneipen ihre Preise erhöhen. Das ergab eine Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, die dem "Handelsblatt" am Mittwoch vorab vorlag. Dehoga-Präsident Guido Zoellick sagte, die Gastronomie stehe unter "erheblichem" Druck: "Sinkende Umsätze treffen auf steigende Kosten vor allem beim Personal."