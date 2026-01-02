 
Restaurants in Stuttgart Gibt es dieses Jahr neue Sterne? – Tester vom Michelin in Stuttgart unterwegs

Can Basar führt den Ackerbürger seit 2024 in Eigenregie. Dem Tester vom Guide Michelin hat es bei ihm geschmeckt. Foto: Lichtgut

Wo gehen Inspektoren vom Michelin essen? Zum Beispiel im Zum Ackerbürger Can Basar in Bad Cannstatt.

Wenn im Juni die neuen Sterne für Deutschland vergeben werden, sind die Hoffnungen allerorten groß. Im Sommer 2025 gingen Stuttgart und Region bei der Michelin-Verleihung in Frankfurt am Main leer aus. Immerhin: Alle Restaurants wurden wieder mit den Sternen ausgezeichnet. Aber was ist mit neuen Sternen?

 

Eines, das nun im Januar neu in die Empfehlungen des Guide Michelin online aufgenommen wurde, ist das Restaurant Zum Ackerbürger Can Basar in Bad Cannstatt. Der Michelin schreibt über das Lokal: „Am Herd führt Can Basar Regie, der zuvor in einigen renommierten Adressen tätig war. Die Karte umfasst saisonal-internationale Gerichte sowie Klassiker – sehr gefragt ist z.B. der Rostbraten. Neben einer A-la-carte-Auswahl gibt es auch ein Menü in vier oder fünf Gängen.“

Ob das nun ein Zeichen ist, dass hier ein Stern über Cannstatt aufgehen wird? Das weiß man natürlich erst bei der Sterneverleihung: Online und in der App empfiehlt der Guide Michelin auch viele Lokale, die nicht mit einem Stern ausgezeichnet sind. Weil der Michelin seit 2024 auch Hotels bewertet, ist zudem nachzulesen, wo die Inspektorin oder der Inspektor übernachtet hat – und zwar im Jaz in the City, nahe der Stadtbibliothek.

Die Geschichte des Guide Michelins

Vor 125 Jahren wurde die rote Bibel erstmals gedruckt, um den Reifenverkauf anzukurbeln. Die Brüder André und Édouard Michelin ließen 35.000 Exemplare drucken und verteilten sie kostenlos unter französischen Chauffeuren. Die fanden darin Tipps für Auto und Reifen, aber eben auch Adressen von Werkstätten, Batterieladestationen und Benzindepots. Und wenn das Auto tatsächlich zur Reparatur muss, muss man die Zeit in Herbergen verbringen. Erst 1923 werden die ersten Restaurants aufgenommen. Und so entsteht die bekannte Sternebewertung, aufgegliedert nach einem Stern („einen Stopp wert“), zwei Sternen („einen Umweg wert“) und drei Sternen („eine Reise wert“).

Aber: Die rote Bibel muss sich auch immer wieder neu erfinden, expandieren und vor allem digital bestehen. Seit 2024 bewertet der Guide Michelin nicht mehr nur Restaurants, sondern auch Hotels, wie ganz zu Beginn, als der Guide an die Chauffeure verteilt wurde.

Im Magazin des Guide Michelins: Tipps für Stuttgart

Stefan Gschwendtner von der zweifach besternten Speisemeisterei in Hohenheim. Foto: Tom Weller / 24passion

Außerdem ist beim Guide Michelin im Magazin ein Artikel über Stuttgart nachzulesen. Der Journalist gibt Tipps für 48 Stunden in Stuttgart und empfiehlt viele unterschiedliche Adressen. Der erste Tag beginnt mit einem Frühstück im Wyld und einer Stadtführung, gefolgt von Besuchen des Alten Schlosses und des Kunstmuseums. Die Markthalle und Feinkost Böhm stehen außerdem auf dem Plan. Nach dem Check-in im Hotel Das Edith genießt man den Ausblick vom Fernsehturm und ein Mittagessen im Restaurant Wielandshöhe. Vor allem Hans liebt Kuchen wird mit seinem guten Kuchenangebot gelobt. Der Nachmittag beinhaltet Kunst in der Staatsgalerie sowie Kuchen, Eis und Sekt. Als Sternelokale werden die Speisemeisterei und das Délice empfohlen. Am zweiten Tag ist der Autor begeistert vom Frühstück im Edith und Brot aus der Brotique. Es folgen ein Besuch im Porsche Museum und der Grabkapelle auf dem Württemberg mit Panoramablick. Außerdem wurde das Café Taraba 2.0, die Weinstube Vetter und das High Fidelity besucht.

