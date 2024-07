Restauranttest in Marbach am Neckar

Das Restaurant Schillerhöhe bietet schöne Aussichten und eine Speisekarte, die für jeden Geschmack etwas zu bieten hat – vom Wurstsalat bis zum Oktopus mit Tintenfischrisotto. Besonders die veganen Gerichte begeistern unsere Testesserin Kathrin Haasis.

Kathrin Haasis 11.07.2024 - 06:00 Uhr

Die Dietrichs üben den Spagat. Eigentlich sind sie nicht vom Fach, trotzdem haben sie Anfang 2023 das Restaurant Schillerhöhe in Marbach am Neckar übernommen. Ihr Sohn hatte dort seine Kochlehre absolviert. Und als die Vorgänger ihren Ausstieg ankündigten, stieg das Ehepaar ein. „Uns hat das Herz geblutet“, sagt Patrick Dietrich, „wir wollten nicht, dass es aufhört.“ Das liegt weniger an der pittoresken Lage oberhalb des Neckartals – von der Terrasse aus blickt der Gast auf das Literaturmuseum der Moderne –, sondern am „Superpersonal“. Allerdings ist ein großes, klassisches Stadthallen-Restaurant in der aktuellen Wirtschaftslage ein schwer zu kalkulierendes Unterfangen geworden.