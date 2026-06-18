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  6. Meisterwerk im Seeschloss Monrepos vor der Rettung

Restaurierung in Ludwigsburg Meisterwerk im Seeschloss Monrepos vor der Rettung

Restaurierung in Ludwigsburg: Meisterwerk im Seeschloss Monrepos vor der Rettung
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Dr. Fritz Fischer (links) und Rainer Müller (rechts) von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz übergeben den symbolischen Fördervertrag an Hofkammerpräsident Henrik M. Lingenhölin (Mitte). Foto: Werner Kuhnle

Das Deckengemälde im Seeschloss Monrepos aus dem 18. Jahrhundert kämpft gegen die Zeit: Das Kunstwerk von Nicolas Guibal wird ab August aufwendig restauriert.

Volontäre: Olivia Denner (ode)

Nymphen, Putten und mittendrin Venus, die ihren geliebten Adonis am Gehen hindern will. Doch nicht nur die gemalte Göttin auf dem barocken Deckengemälde kämpft mit der Vergänglichkeit, sondern auch das Kunstwerk selbst. Denn das Werk des Hofmalers Nicolas Guibal aus dem 18. Jahrhundert im Seeschloss Monrepos bei Ludwigsburg befindet sich in einem kritischen Zustand. Ab August soll es daher restauriert werden.

 

„Das ist eine Operation im Mikrobereich“, sagt Restaurator Raymond Bunz. Gemeinsam mit seinem Team von Bunz und Bunz hat er bereits ein weiteres Deckengemälde Guibals im Schloss Solitude restauriert. Nun nehmen sie sich dem nächsten Projekt an, das ihre Expertise in der Restaurierung von Ölmalereien auf Kalk-Gips-Putz erfordert.

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Das Gemälde, das unter dem Titel „Adonis verlässt Venus, um auf die Jagd zu gehen“ bekannt ist, wurde bereits 2007 restauriert – das jedoch nur wenig erfolgreich. Das damals zur Sicherung der Malschicht aufgebrachte Japanpapier löst sich stellenweise ab. Eine Restauration zur Sicherung der Malschichten sei dringlich.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz unterstützt das Projekt

114.000 Euro brutto soll das ganze Projekt nach derzeitiger Kenntnis kosten. Zu diesem Zweck übergab Fritz Fischer vom Ortskuratorium Stuttgart der Deutschen Stiftung Denkmalschutz am Mittwochmorgen einen symbolischen Fördervertrag in der Höhe von 15.000 Euro an die Hofkammer des Hauses Württemberg. Er betont die Bedeutsamkeit des Gemäldes. Durch den Zweiten Weltkrieg seien viele Gemälde Guibals vernichtet worden: „Es ist schade, dass wir nur noch so wenig von ihm haben.“

Umso wichtiger sei es jetzt, die noch bestehenden Gemälde zu erhalten, wie es nun in dem zunächst auf ein Jahr angesetzten Restaurierungsprozess in Monrepos geschehen soll. Da es während der Arbeit immer wieder zu neuen Erkenntnissen über den Zustand des Werks kommen kann, kann noch nicht abschließend festgelegt werden, in welchem Ausmaß die Restaurierungsarbeiten stattfinden müssen.

Bei einem vorherigen Projekt war beispielsweise anders als zunächst geplant eine Firnisierung notwendig – das Aufbringen einer transparenten Schutzschicht auf die Malerei. Der zusätzliche Arbeitsschritt erforderte umfangreiche Vorbereitungen. Momentan sei jedoch keine Firnisierung für „Adonis verlässt Venus“ im Schloss Monrepos geplant.

Vor der Restaurierung wird das Gemälde allerdings erst einmal noch zur Kulisse für die Schlossfestspiele. Die letzten größeren Veranstaltungen im Kuppelsaal des Seeschlosses, bevor das Abbild von Venus und Adonis für die Zukunft bewahrt wird – ein Abschied, der bleiben soll.

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