Von Depeche Mode bis Grace Jones: Zwei DJ-Urgesteine aus Stuttgart blicken vor der Retro-Party in der Staatsgalerie zurück auf Aufbruch, Architektur und Ausgehkultur der 1980er.
12.02.2026 - 12:10 Uhr
Schulterpolster, Neonfarben, Dauerwellen, Tennissocken. Popper und Punks. Die 80er waren laut, schrill und heftig. In Stuttgart hatten sie zudem zwei feste Taktgeber: Jens Herzberg und Uwe Sontheimer. Seit Jahrzehnten mischen die beiden DJs mit viel Enthusiasmus im Nachtleben der Stadt mit – damals wie heute. Am 27. Februar legen sie bei der großen 80er-Jahre-Party in der Staatsgalerie auf. Zeit für einen Rückblick.