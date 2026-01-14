Bevor in zwei Jahren die Staatsgalerie saniert wird, wird noch mal quietschend bunt gefeiert. „Like a Stirling“ heißt die Neuauflage der Retro-Party – zum 100. des Star-Architekten.
14.01.2026 - 16:47 Uhr
Schulterpolster, Schweißbänder, Puffärmel, quietschend bunte Krawatten, übergroße Blazer und Vokuhila-Frisuren – die Neue Staatsgalerie war voll damit, als sie am 22. März 2024 ihren 40. Geburtstag im Stil der 80er feierte, also im Stil jener Zeit, die den kulturellen Aufbruch in Stuttgart markierte. Das Flaggschiff der Postmoderne, von Star-Architekt James Stirling erbaut, habe „für den gesamten süddeutschen Raum einen therapeutischen Charakter“, frohlockte damals der Künstler Joseph Beuys.