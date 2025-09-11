Retten, schwimmen, Spaß: Funsportevent in Sindelfingen

Fünf Tage – fünf Orte – fünf Herausforderungen: Das ist das Markenzeichen der Stadtwerke Sindelfingen Teamchallenge. Der besondere Wettbewerb, der von Karen und Axel Stahl organisiert wird, ist am Mittwochabend im Sindelfinger Freibad gestartet.

Den symbolischen Startschuss per Signalhupe gab Sindelfingens Oberbürgermeister Markus Kleemann persönlich. Trotz seines vollen Terminkalenders habe er sich dieses „tolle Event“ nicht nehmen lassen. Angesichts der Tatsache, dass in diesem Jahr – das Rennen findet seit 2016 statt - kein Team der Sindelfinger Stadtverwaltung nicht auf der Startliste steht, meinte er: „Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr.“ Zwei Teams schickt dagegen der Hauptsponsor der Veranstaltung, die Stadtwerke Sindelfingen ins Rennen – im B-Team ist auch deren Geschäftsführer Karl Peter Hoffmann mit dabei. Dieser war am Mittwochabend erst einmal froh, dass das Wetter „doch gehalten hat“, nachdem das am Vormittag noch anders aussah.

Zielen und treffen – das wäre wichtig. Foto: Stefanie Schlecht

Fünf Stationen stehen für die 20 Teams auf dem Programm. Jedes Team hat maximal fünf Mitglieder, wobei jeweils drei aktiv ins Geschehen eingreifen. Dabei kommt es nicht nur auf Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft an, sondern auch auf Geschicklichkeit und Gleichgewichtsgefühl – wobei der Spaß ganz oben steht. „Wir sind alle nicht sportlich, haben aber jede Menge Spaß“, sagen etwa Christina, Maily, Anne, die gemeinsam mit ihrem eigens aus Dresden angereisten Freundinnen Maria und Luisa wie im Vorjahr wieder als „Die wilden Flamingos“ mit von der Partie sind.

Mit dem Schlauchboot durchs 50-Meter-Becken

Neben Drei-gegen-Drei-Wasserball haben sich die Macher weitere kniffelige Herausforderungen einfallen lassen. Gute Kommunikation ist zum Beispiel ein wichtiger Erfolgsfaktor im Schlauchboot, mit dem es eine Bahn hoch und wieder zurück im 50-Meter-Becken geht. Denn: „Ihr paddelt blind“, erklärt Axel Stahl – und für jede Berührung der Begrenzung gibt es Strafsekunden. „Ein bisschen chaotisch“ blicken die „Bockjodler“, bei denen sich in diesem Jahr zu Meike und Daniel die beiden Teamchallenge-Neulinge Tom und Sven gesellt haben, lachend auf ihren Blindflug im Boot zurück.

Quietscheentchen im Schwimmerbecken

Abwechslung bietet die Staffel mit Luftmatratze und einem Schwimmbrett mit vielen Quietscheentchen im Springerbecken plus Sprint über die Treppen zur Rutsche und diese wieder hinunter. An Land ist dann Taktik beim möglichst raschen Transport von Wasser mit Schwämmen und bei dessen Weitergabe in Eimern über Kopf gefragt. Bei der Trinkbecher-Challenge müssen die Teams dagegen den richtigen Mix aus Schnelligkeit und ruhiger Hand finden, denn die ins Ziel gebrachte Wassermenge gibt eine Zeitgutschrift.

Abschluss bei Feuerabend

Unterm Strich gehen die Stadtwerke Sindelfingen I als Tagesbeste in das Tauziehen am Donnerstag. Am Freitag geht es mit dem „Surprise Day“, der in den Feuerabend in der Sindelfinger Innenstadt eingebunden ist, weiter. Am Samstag steht Beachvolleyball bei der VfL-Sportwelt am Glaspalast auf dem Programm. Das Finale findet beim Kreissparkassen-Staffel-Triathlon statt – Start und Ziel ist wieder im Sindelfinger Freibad.