 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Funsportevent in Sindelfingen

Retten, schwimmen, Spaß Funsportevent in Sindelfingen

Retten, schwimmen, Spaß: Funsportevent in Sindelfingen
10
Blind paddeln – wohin führt das? Foto: Stefanie Schlecht

Die Teamchallenge der Sindelfinger Stadtwerke sind ein ganz besonderer sportlicher Fünfkampf. Die irre Rallye läuft noch bis Sonntag.

Fünf Tage – fünf Orte – fünf Herausforderungen: Das ist das Markenzeichen der Stadtwerke Sindelfingen Teamchallenge. Der besondere Wettbewerb, der von Karen und Axel Stahl organisiert wird, ist am Mittwochabend im Sindelfinger Freibad gestartet.

 

Den symbolischen Startschuss per Signalhupe gab Sindelfingens Oberbürgermeister Markus Kleemann persönlich. Trotz seines vollen Terminkalenders habe er sich dieses „tolle Event“ nicht nehmen lassen. Angesichts der Tatsache, dass in diesem Jahr – das Rennen findet seit 2016 statt - kein Team der Sindelfinger Stadtverwaltung nicht auf der Startliste steht, meinte er: „Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr.“ Zwei Teams schickt dagegen der Hauptsponsor der Veranstaltung, die Stadtwerke Sindelfingen ins Rennen – im B-Team ist auch deren Geschäftsführer Karl Peter Hoffmann mit dabei. Dieser war am Mittwochabend erst einmal froh, dass das Wetter „doch gehalten hat“, nachdem das am Vormittag noch anders aussah.

Zielen und treffen – das wäre wichtig. Foto: Stefanie Schlecht

Fünf Stationen stehen für die 20 Teams auf dem Programm. Jedes Team hat maximal fünf Mitglieder, wobei jeweils drei aktiv ins Geschehen eingreifen. Dabei kommt es nicht nur auf Schnelligkeit, Ausdauer und Kraft an, sondern auch auf Geschicklichkeit und Gleichgewichtsgefühl – wobei der Spaß ganz oben steht. „Wir sind alle nicht sportlich, haben aber jede Menge Spaß“, sagen etwa Christina, Maily, Anne, die gemeinsam mit ihrem eigens aus Dresden angereisten Freundinnen Maria und Luisa wie im Vorjahr wieder als „Die wilden Flamingos“ mit von der Partie sind.

Mit dem Schlauchboot durchs 50-Meter-Becken

Neben Drei-gegen-Drei-Wasserball haben sich die Macher weitere kniffelige Herausforderungen einfallen lassen. Gute Kommunikation ist zum Beispiel ein wichtiger Erfolgsfaktor im Schlauchboot, mit dem es eine Bahn hoch und wieder zurück im 50-Meter-Becken geht. Denn: „Ihr paddelt blind“, erklärt Axel Stahl – und für jede Berührung der Begrenzung gibt es Strafsekunden. „Ein bisschen chaotisch“ blicken die „Bockjodler“, bei denen sich in diesem Jahr zu Meike und Daniel die beiden Teamchallenge-Neulinge Tom und Sven gesellt haben, lachend auf ihren Blindflug im Boot zurück.

Quietscheentchen im Schwimmerbecken

Abwechslung bietet die Staffel mit Luftmatratze und einem Schwimmbrett mit vielen Quietscheentchen im Springerbecken plus Sprint über die Treppen zur Rutsche und diese wieder hinunter. An Land ist dann Taktik beim möglichst raschen Transport von Wasser mit Schwämmen und bei dessen Weitergabe in Eimern über Kopf gefragt. Bei der Trinkbecher-Challenge müssen die Teams dagegen den richtigen Mix aus Schnelligkeit und ruhiger Hand finden, denn die ins Ziel gebrachte Wassermenge gibt eine Zeitgutschrift.

Abschluss bei Feuerabend

Unterm Strich gehen die Stadtwerke Sindelfingen I als Tagesbeste in das Tauziehen am Donnerstag. Am Freitag geht es mit dem „Surprise Day“, der in den Feuerabend in der Sindelfinger Innenstadt eingebunden ist, weiter. Am Samstag steht Beachvolleyball bei der VfL-Sportwelt am Glaspalast auf dem Programm. Das Finale findet beim Kreissparkassen-Staffel-Triathlon statt – Start und Ziel ist wieder im Sindelfinger Freibad.

Weitere Themen

Tipps fürs Wochenende: Autos, Feste und eine besondere Wasch-Aktion in Leonberg und Umgebung

Tipps fürs Wochenende Autos, Feste und eine besondere Wasch-Aktion in Leonberg und Umgebung

Autoschau und Maybachfest in Leonberg, Hafenscherbenfest in Ditzingen, Straßenfest in Gerlingen... man weiß ja kaum, wohin am Wochenende. Vielleicht zum Autowaschen?
Von Marius Venturini
IG Kultur Sindelfingen: Saisonstart mit vier Gratiskonzerten

IG Kultur Sindelfingen Saisonstart mit vier Gratiskonzerten

Die IG Kultur startet musikalisch und zugleich spendabel in den Herbst: Am Wochenende gibt es gleich vier Gratiskonzerte – drei davon unter freiem Himmel.
Von red/edi
Verbot gilt nicht mehr: Wurstfans dürfen in Leonberg wieder öffentlich grillen

Verbot gilt nicht mehr Wurstfans dürfen in Leonberg wieder öffentlich grillen

Die öffentlichen Grillplätze in Leonberg und seinen Teilorten dürfen wieder genutzt werden. Grund ist das Wetter, das keine krasse Trockenheit mehr befürchten lässt.
Von Marius Venturini
Tag des offenen Denkmals: Diese historischen Gebäude öffnen in Leonberg und Umgebung ihre Pforten

Tag des offenen Denkmals Diese historischen Gebäude öffnen in Leonberg und Umgebung ihre Pforten

Der Tag des offenen Denkmals steht vor der Tür. In und um Leonberg sind am Sonntag einige geschichtsträchtige Gebäude mit besonderen Aktionen mit dabei.
Von Marius Venturini
Seit fünf Jahren gesperrt: Steg am Oberen See in Böblingen fault weiter vor sich hin

Seit fünf Jahren gesperrt Steg am Oberen See in Böblingen fault weiter vor sich hin

Der Steg galt einst als besonderer Anziehungspunkt am Oberen See in Böblingen. Seit fünf Jahren ist er gesperrt – bleibt das so?
Von Anke Kumbier
Freibad-Bilanz in Leonberg: So lief der Sommer im Leobad

Freibad-Bilanz in Leonberg So lief der Sommer im Leobad

Das Leobad geht in die Winterpause: Trotz eines regnerischen Sommers war die Saison gut besucht. Die SPD sorgt sich derweil um Regelverstöße im Bad - die Stadt bezieht klare Position.
Von Laura Wallenfels
Kinofest in Böblingen: Aktuelle Filme für fünf Euro Eintritt sehen

Kinofest in Böblingen Aktuelle Filme für fünf Euro Eintritt sehen

Am Wochenende findet wieder das bundesweite Kinofest mit reduzierten Ticketpreisen und speziellen Events statt. Das Filmzentrum Bären ist mit von der Partie.
Von unserer Redaktion
Böblinger „Kultourmacher“: Start in die neue Comedy-Saison

Böblinger „Kultourmacher“ Start in die neue Comedy-Saison

„Die Kultourmacher vom Alten Amtsgericht“ starten am 17. September in die neue Saison. Auch fürs Comedy-Festival läuft schon der Vorverkauf.
Von red/edi
Neue Unterkunft in Renningen: Plötzlich stehen neue Wohncontainer im Vereinsdorf

Neue Unterkunft in Renningen Plötzlich stehen neue Wohncontainer im Vereinsdorf

An einer Container-Wohnanlage für Geflüchtete, die derzeit im Renninger Vereinsdorf aufgebaut wird, gibt es Kritik. Die Bürgermeisterin Melanie Hettmer reagiert.
Von Ulrike Otto
Böblingen und Burkina Faso: Eine Freundschaft weit über Mangos hinaus

Böblingen und Burkina Faso Eine Freundschaft weit über Mangos hinaus

Seit 55 Jahren sind der evangelischen Kirchenbezirk Böblingen und das evangelischen Entwicklungsbüro in Burkina Faso verbunden. Was diese Freundschaft mit Mangos zu tun hat.
Von Käthe Ruess
Weitere Artikel zu Stadtwerke Freibad
 