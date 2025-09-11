Retten, schwimmen, Spaß Funsportevent in Sindelfingen
Die Teamchallenge der Sindelfinger Stadtwerke sind ein ganz besonderer sportlicher Fünfkampf. Die irre Rallye läuft noch bis Sonntag.
Fünf Tage – fünf Orte – fünf Herausforderungen: Das ist das Markenzeichen der Stadtwerke Sindelfingen Teamchallenge. Der besondere Wettbewerb, der von Karen und Axel Stahl organisiert wird, ist am Mittwochabend im Sindelfinger Freibad gestartet.