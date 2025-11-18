In Kaisersbach wird am Montagnachmittag ein verletzter Arbeiter spektakulär gerettet: Höhenretter und ein Polizeihubschrauber bringen ihn per Seilwinde sicher zu Boden.
18.11.2025 - 12:32 Uhr
Ein spektakulärer Rettungseinsatz in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) hat am Montagnachmittag ein großes Aufgebot von Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Wie Feuerwehr und Polizei mitteilen, zog sich ein Arbeiter auf einem rund 35 Meter hohen Sendemast Kopfverletzungen zu und konnte nicht mehr selbstständig absteigen. Gegen 14.30 Uhr hatte die Feuerwehr Stuttgart eine Anfrage zur Überlandhilfe erhalten.