Vor Jahren hilft er, traumatisierte Jesidinnen und ihre Kinder nach Deutschland zu holen. Nun erhält der deutsch-kurdische Psychologe Jan Ilhan Kizilhan das Bundesverdienstkreuz.

Michael Weißenborn 20.03.2025 - 14:13 Uhr

Den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg hat Jan Ilhan Kizilhan schon und einen Preis des American Jewish Committee (AJC), den Ramer Award, für seinen „Mut bei der Verteidigung der Demokratie“. Nun kommt das Bundesverdienstkreuz am Bande noch dazu: An diesem Freitag erhält der Psychologe und Psychotherapeut, der das Institut für Transkulturelle Gesundheitsforschung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart leitet, in Berlin die hohe Auszeichnung.