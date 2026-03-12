Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Unfall in der Böblinger Poststraße: Ein Hund gerät unter einen Anhänger und ist tot. Das Tier war wohl nicht angeleint.
12.03.2026 - 17:18 Uhr
Besorgte Blicke bei Passanten in der Poststraße am Donnerstagvormittag: Ein kurzes Stück oberhalb der Verkehrsinsel beim Treff am See liegt eine Menge Blut auf dem Asphalt. Was ist hier passiert? Der Vorfall wird sich in keiner offiziellen Polizeimeldung wiederfinden, dennoch weiß man dort Bescheid. „Hund überfahren, Halterin kollabiert“, liest ein Pressesprecher beim zuständigen Polizeipräsidium in Ludwigsburg aus dem Einsatzprotokoll der Kollegen vor Ort vor.