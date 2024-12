Aus einer Weihnachtsaktion wurde an der Copacabana ein Rettungseinsatz. Weshalb?

red/dpa 18.12.2024 - 10:02 Uhr

Wie gut, wenn der Nikolaus auch Rettungsschwimmer ist: Bei einer Weihnachtsaktion in Rio de Janeiro musste ein als Santa Claus verkleideter Feuerwehrmann mehrere in Not geratene Badegäste retten.