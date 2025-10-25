Bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 4 bei Braunschweig sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

dpa 25.10.2025 - 15:59 Uhr

