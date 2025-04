Eine Frau und ein Kind fallen in Magdeburg von einem Balkon im vierten Stock. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei ermittelt.

dpa 12.04.2025 - 11:25 Uhr

Magdeburg - Eine Frau und ein Kind sind in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) beim Sturz von einem Balkon im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es gegen 6 Uhr am Morgen zu einem Rettungseinsatz. Die beiden Personen seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, konnte sich aber noch nicht zu den Hintergründen äußern.