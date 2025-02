Ein Rollerfahrer stürzte am Sonntag in Esslingen und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik, wo er am Montag verstarb.

Julia Hawener 25.02.2025 - 11:45 Uhr

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Hohenheimer Straße in Esslingen am Sonntagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden. Der 90-jährige Mann wurde laut Polizeibericht mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er am Montag verstarb.