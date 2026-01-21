Auf der Autobahn 8 bei Stuttgart in Richtung Karlsruhe ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Mindestens eine Person wurde verletzt, mehrere Fahrzeuge waren beteiligt.

alp/dpa 21.01.2026 - 13:34 Uhr

Auf der Autobahn A8 von Stuttgart in Richtung Karlsruhe ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor der Ausfahrt Pforzheim-Süd. An dem Unfall waren drei Fahrzeuge, darunter Lastwagen, beteiligt. Mindestens eine Person wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Hergang war zunächst unklar.