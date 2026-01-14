Ein Mann aus dem Kreis Tuttlingen lehnt an einem Bahnhof in Österreich am Bahnsteig. Dann fährt ein Zug ein. Ein Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

red/dpa/lsw 14.01.2026 - 12:56 Uhr

Ein Mann aus dem Kreis Tuttlingen ist im österreichischen Lochau am Bodensee von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hielt sich der 39-Jährige am Morgen am Bahnhof auf und lehnte halb sitzend am Bahnsteig, wobei sich seine Füße im Bereich des Kiesbetts befunden haben sollen.