Rettungshubschrauber in Beuren im Einsatz

Zwei Männer sind am Samstagabend in Beuren (Kreis Esslingen) aus noch ungeklärter Ursache zu Fall gekommen. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein Gutachter soll zur Aufklärung des Unfalls beitragen.

eh 01.09.2024 - 16:19 Uhr

Zwei Fahrradfahrer sind am Samstagabend kurz vor 20 Uhr auf der abschüssigen Bergstraße in Beuren verunglückt. Beide kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Bergstraße blieb während der Bergung und Unfallaufnahme bis gegen 24 Uhr voll gesperrt.