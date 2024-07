Der Kornwestheimer Gemeinderat (Kreis Ludwigsburg) schlägt beim Rettungshubschrauber-Streit einen Kompromiss vor. Stadträte kritisieren das in der Sache entscheidende Regierungspräsidium. Was das jetzt für die Anwohner bedeutet.

Frank Ruppert 12.07.2024 - 16:32 Uhr

Stadtverwaltung und Gemeinderat in Kornwestheim werden sich mit einem Kompromissvorschlag am Verfahren um die Ausweitung des Flugbetriebs am Flugplatz Pattonville beteiligen. In seiner letzten Sitzung folgte der aktuelle Gemeinderat am Donnerstagabend bei zwei Enthaltung einhellig dem Vorschlag der Verwaltung, einem Nachtbetrieb des Rettungshubschraubers mit Auflagen zuzustimmen, bei den Hobbyfliegern aber eine Ausweitung abzulehnen. Diesbezüglich gehe der Lärmschutz den Fliegerinteressen vor.