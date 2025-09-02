Tragödie am Strand von Can Picafort. Ein Deutscher wird vormittags leblos im Meer entdeckt. Rettungsschwimmer waren zu dem Zeitpunkt noch nicht im Einsatz.
02.09.2025 - 17:08 Uhr
Ein deutscher Mallorca-Urlauber ist am Strand von Can Picafort im Norden der spanischen Ferieninsel ertrunken. Der balearische Rettungsschwimmer-Verband Marsave bestätigte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht der Digitalzeitung „Crónica Balear“. Alle Versuche, den 62-Jährigen wiederzubeleben, blieben demnach erfolglos.