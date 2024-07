Ein Unbekannter berührt offenbar eine 18-Jährige in Reutlingen erst unsittlich, dann versetzt er ihr einen Schlag. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

may 12.07.2024 - 17:59 Uhr

Eine 18-Jährige soll am Donnerstagnachmittag in Reutlingen erst sexuell belästigt und dann geschlagen worden sein. Gegen 15.30 Uhr hielt sich die junge Frau laut der Polizei im Bereich der Bushaltestelle Kreuzeiche in der Hermann-Hesse-Straße auf, als ein Mann auf einem Fahrrad an ihr vorbeifuhr und sie anschließend wiederholt zu Fuß passierte. In der Folge habe der Unbekannte die junge Frau unsittlich berührt und ihr einen Schlag versetzt, ehe er zu seinem Fahrrad gerannt und geflüchtet sei.