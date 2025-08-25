Ein junger Mann hat das Kennzeichen seines Motorrads hochgeklappt. Die Polizei will ihn kontrollieren, doch er rast davon.

red/dpa/lsw 25.08.2025 - 13:43 Uhr

Ein 19-Jähriger ist in Reutlingen mit einem Motorrad vor einer Polizeikontrolle davongerast. Er war am Sonntagabend einer Streife aufgefallen, weil sein Kennzeichen so hochgebogen war, dass es nicht mehr ablesbar war, wie die Polizei mitteilte. Als er kontrolliert werden sollte, flüchtete er. Bei seiner Flucht ignorierte er den Angaben zufolge zahlreiche Ampeln und gefährdete eine Familie mit zwei Kindern. Die Fußgänger mussten schnell zur Seite treten, damit es nicht zum Zusammenstoß kam.