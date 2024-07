In Reutlingen soll ein Mann mehrere Frauen angegriffen haben. Weil er als psychisch auffällig eingestuft wird, kommt er in eine Fachklinik.

mbo/dpa 28.07.2024 - 12:01 Uhr

Nach Übergriffen auf mehrere jungen Frauen in Reutlingen haben die Ermittler einen 23-Jährigen als möglichen Täter identifiziert. Weil der Mann als psychisch auffällig eingestuft wurde, kam er in eine Fachklinik, wie die Polizei in Reutlingen und die Staatsanwaltschaft in Tübingen am Abend mitteilten.