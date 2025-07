In Reutlingen gerät ein Streit völlig aus dem Ruder – mit schweren Folgen für beide Beteiligten.

red/dpa/lsw 17.07.2025 - 09:24 Uhr

Ein 28-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er in Reutlingen einen Mann mit einem Messer am Hals verletzt haben soll. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, war es zuvor in einem Park zu einem Streit zwischen dem 28-Jährigen und einem 36 Jahre alten Mann gekommen, der in Handgreiflichkeiten mündete.