Am Donnerstagmorgen ist es in Reutlingen zu einem Wohnungsbrand gekommen. Zwar konnte die Feuerwehr das Feuer löschen, dennoch wurde ein Senior schwer verletzt. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Nina Scheffel 05.09.2024 - 17:05 Uhr

Ein Mann ist bei einem Wohnungsbrand am Donnerstagmorgen in der Sebastian-Kneipp-Straße in Reutlingen schwer verletzt worden.