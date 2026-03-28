Ein Streit in Reutlingen eskalierte: Eine 35-Jährige schlug einer Beamtin ins Gesicht. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die beiden.

red/dpa/lsw 28.03.2026 - 13:36 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in einer Reutlinger Gaststätte ist eine Polizistin durch einen Faustschlag ins Gesicht leicht verletzt worden. Zuvor sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 35-jährigen Frau und einer anderen Barbesucherin gekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin mischten sich zwei Männer in den Streit an, was schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte.