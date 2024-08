Mutmaßlich wegen eines Defekts am Akku eines Pedelecs ist am Mittwoch in Reutlingen eine Garage in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte für Löscharbeiten an.

Nina Scheffel 15.08.2024 - 12:23 Uhr

Zum Brand in einer Garage sind die Einsatzkräfte am Mittwochabend in die Berggasse in Reutlingen ausgerückt. Gegen 19.15 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem es in der Garage zu einer Verpuffung und einem anschließenden Brand gekommen war.