Ein Wagen fährt in Reutlingen mit hohem Tempo auf eine Kreuzung zu und stößt dort mit drei weiteren Autos zusammen. Welche Unfallursache die Polizei jetzt prüft.

red/dpa/lsw 01.02.2026 - 18:51 Uhr

Eine 25-Jährige ist in Reutlingen mit ihrem Wagen bei Rot in eine Kreuzung gefahren und mit drei Autos zusammengestoßen. Die Frau war Polizeiangaben zufolge mit hohem Tempo zwischen zwei Autos durchgefahren, die an der roten Ampel warteten. Ihr Wagen sei dabei mit den beiden wartenden Autos kollidiert und in die Kreuzung geschleudert worden.