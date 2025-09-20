Eine 87-Jährige kommt beim Spazierengehen im Wald ins Straucheln und wird bei einem Sturz schwer verletzt. Ihr Glück war, dass sie ein Handy dabei hatte.

red/dpa/lsw 20.09.2025 - 13:59 Uhr

Eine 87-Jährige ist nahe Reutlingen beim abendlichen Spaziergang gestürzt, einen Abhang hinuntergerutscht und schwer verletzt worden. Erst nach mehreren Stunden konnte die Seniorin gerettet worden, wie die Polizei mitteilte. Die Frau hatte demnach Verletzungen an den Beinen und am Oberkörper erlitten und konnte nicht mehr selbst aufstehen. Sie befand sich laut Polizei in einem Gebüsch, nachdem sie rund 50 Meter den Abhang hinuntergerutscht war.